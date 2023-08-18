العالم اليوم - سامسونغ كشفت عن أحدث منتجاتها.. وهذه أبرز المواصفات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 02:18 مساءً - كشفت شركة سامسونغ عملاق التكنولوجيا، قبل أيام عن جديدها في الحدث السنوي الذي انتظره عشاق التقنيات الحديثة والهواتف الذكية من كل أنحاء العالم.

ولأول مرة تم تنظيم هذا الحدث في عاصمة كوريا الجنوبية سول، وهذه أبرز المعروضات: كشفت سامسونغ عن ساعات "غالاكسي ووتش 6" الذكية والتي تضم خاصيات تسمح للمستخدم بضبط ساعات النوم وتحسينها بالإضافة إلى مراقبة دقات القلب.

جديد لوحات "غالاكسي تاب 9" هو قدرتها على التأقلم وحجمها الرفيع إلى جانب فعاليتها العالية التي تجعل منها بديلا للحاسوب. سلسلة غالاكسي للهواتف الذكية القابلة للطي تعود بحلة جديدة مع "غالاكسي زي فولد 5" المزود بالشاشة الأكبر والقادر على أداء مهام عدة في نفس الوقت.

بالإضافة إلى " زي فليب 5" الذي يتميز بحجمه الصغير، مع إمكانية الحصول على أفضل تجربة سيلفي.

الهواتف هذه صديقة للبيئة فهي مصنوعة من مواد يمكن إعادة تدويرها. شركة سامسونغ تأسست شركة سامسونغ سنة 1938 وكانت في البداية مجرد متجر بقالة.

صاحب ذاك المتجر يدعى إي بيونغ تشول وكان بائع أسماك فقير.

سامسونغ تعني "ثلاثة نجوم" وهو ما يعرف في الثقافة الكورية كالتالي، نجم كبير، نجم قوي، نجم يبقى إلى الأبد.

أول هاتف نقال اخترعته سامسونغ كان عام 1988.

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