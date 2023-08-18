العالم اليوم - لبحث التعاون الثنائي.. محمد بن زايد يصل إثيوبيا بزيارة رسمية

انتم الان تتابعون خبر لبحث التعاون الثنائي.. محمد بن زايد يصل إثيوبيا بزيارة رسمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 03:16 مساءً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى إثيوبيا تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وبحسب وكالة أنباء "وام"، جرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا فيما أُطلقت المدفعية واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بالزيارة.

وكانت قد رافقت طائرة رئيس دولة الإمارات لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيباً به.

كما رافق موكبه عدد من الخيالة على صهوات الخيول ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوحين بأعلام البلدين.