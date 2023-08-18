إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو

إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكوأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ان دفاعاتها الجوية اسقطت مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "في 18 أغسطس عند الساعة 04:00 فجرا بتوقيت موسكو، شن نظام كييف هجوما إرهابيا جديدا باستخدام طائرة بدون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها.. دفاعاتنا اعترضت المسيّرة التي سقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا بمدينة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات".

ووفقاً لوسائل إعلام روسية فقد أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه موسكو، وأسقطت في منطقة Expocentre دون وقوع إصابات.