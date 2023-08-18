العالم اليوم - ليفربول يعزز وسطه بنجم منتخب اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:16 مساءً - أعلن ليفربول، الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الياباني واتارو إندو، قادما من شتوتغارت الألماني.
كان إندو، البالغ من العمر 30 عاما، في العام الأخير من عقده مع ناديه، علما أنه كان قائدا للفريق.
وشارك إندو في جميع مباريات منتخب اليابان الأربع في كأس العالم العام الماضي.
ويأتي ضم إندو بعد أن فقد ليفربول التعاقد مع لاعبين خط وسط آخرين، هما مويسيس كايسيدو وروميو لافيا اللذين اختارا تشلسي بدلا من الـ"ريدز".
تعليقات المدير الفني لليفربول يورغن كلوب:
- "كان دائما على قائمتي، وعادة ما لا نتعاقد مع لاعبين من هذه الفئة العمرية".
- "من الواضح أنه يتمتع بلياقة عالية وسنستمتع كثيرا معه".
- "أنا متأكد حقا من أنه يمكنه مساعدتنا على الفور، وهو أمر رائع للغاية لأن الموسم قد بدأ بالفعل".
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