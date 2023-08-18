اتساع رقعة المعارك في السودان
توسّع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من 4 أشهر في السودان لتصل المعارك إلى مدينتين في جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة ان المعارك استؤنفت في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءا استمر شهرين في المدينة المكتظة بالسكان التي باتت ملاذاً من القصف وأعمال النهب التي شهدتها أجزاء أخرى من دارفور.
ونقلت الوكالة عن سكان في المدينة أن أعمال العنف اندلعت مجددا في وقت متأخر الخميس، وأفاد أحدهم عن سماع دوي "معارك بالأسلحة الثقيلة قادمة من شرق المدينة".
كما أفاد شهود عن أعمال قتالية في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.
وامتدّ النزاع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان التي تعد مركزا للتجارة والنقل بين الخرطوم وأجزاء من جنوب وغرب السودان.
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