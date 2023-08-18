2400 قتيل جرّاء عنف العصابات في هايتي

2400 قتيل جرّاء عنف العصابات في هايتيأعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع 2023م جراء العنف الناجم عن تفاقم جرائم العصابات في مدن وبلدات البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية رافينا شمداساني في جنيف إنه "بين الأول من يناير و15 أغسطس هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 2439 شخصا وجُرح 902 آخرون" بسبب عنف العصابات.

وحذّرت المسؤولة الأممية من أن الزيادة المسجلة في حركات تحقيق العدالة الشعبية ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في مزيد من العنف.

وقالت شمداساني "منذ 24 أبريل وحتى منتصف أغسطس، أُعدم أكثر من 350 شخصا على أيدي سكان ومجموعات حراسة" مضيفة أنه يشتبه بأن هذه الحصيلة تضم 310 من أفراد عصابات وشرطيا واحدا. وبأن القتلى الآخرون من العامة.

وجاءت هذه التصريحات بعد مقتل 30 شخصاً في عنف العصابات بالعاصمة بورت أو برنس هذا الأسبوع، وإصابة أكثر من 10 بجروح. وأضرمت النار في منازل في حي كارفور-فوي في تلك الهجمات.