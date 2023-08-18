العالم اليوم - "حدث نادر".. موازنة "كهرباء" لبنان بلا عجز مالي

انتم الان تتابعون خبر "حدث نادر".. موازنة "كهرباء" لبنان بلا عجز مالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 07:20 مساءً - أقرت مؤسسة "كهرباء لبنان" الجمعة، "للمرة الأولى منذ سنوات"، موازنتها لهذا العام التي أتت "متوازنة من دون عجز أو طلب مساهمة مالية من الدولة"، بحسب بيان للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنها حققت ذلك "بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان".

وتوجهت "كهرباء لبنان" بالشكر للمواطنين اللبنانيين الذين "التزموا بتسديد فواتيرهم الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية ولمن ساهم في دعم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء" داعية الإدارات والمؤسسات في القطاع العام إلى تسديد فواتيرها بما فيها المتأخرة.

وثمنت في هذا المجال "المساعي المبذولة" من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تسديد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان.

وكانت "مؤسسة كهرباء لبنان" قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقف المعملين الحراريين الوحيدين الموضوعين على الشبكة الكهربائية عن العمل بسبب "عدم قبض الشركة المشغلة لمستحقاتها بالعملة الأجنبية" على الرغم من أنها سبق أن طلبت من مصرف لبنان المركزي تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أمريكي لحساب المشغل.

وفي هذا السياق أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد جلسة لمجلس الوزراء أمس الخميس أن "الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار للمشغل بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المالية".