العالم اليوم - بعد عام ونصف من حرب أوكرانيا.. تقديرات أميركية لعدد الضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 07:20 مساءً - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن عدد الضحايا في القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، يقترب من 500 ألف.

وقالت الصحيفة إن الخسائر في صفوف القوات الروسية تقترب من 300 ألف، من بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل وما بين 170 و180 ألف مصاب. وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفا، أما عدد المصابين فيتراوح بين 100 و120 ألفا، وذلك بعد مضي نحو عام ونصف العام من الحرب.

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