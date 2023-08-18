العالم اليوم - الجوية الإثيوبية وبوينغ تدشنان مشروعا لتصنيع قطع غيار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:22 مساءً - تعتزم الخطوط الجوية الإثيوبية البدء في تصنيع قطع غيار للطائرات من خلال مشروع مع شركة بوينغ تبلغ تكلفته المبدئية 15 مليون دولار، بحسب ما أعلنت هيئة الاستثمار الإثيوبية.

وذكرت الهيئة على منصة إكس أن الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي الأكبر في أفريقيا، وقعت بالفعل على الاتفاق الذي يشمل أيضا شركة تطوير المتنزهات الصناعية الحكومية المحلية.

وقالت الهيئة إن المشروع سينتج "قطع غيار للطائرات بما يشمل بطانيات للعزل الحراري والصوتي وأسلاكا كهربائية وقطعا أخرى".

وأضافت "من المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل لأكثر من 300 إثيوبي".

ولم تذكر اللجنة موعد بدء الإنتاج. ولم يصدر تعليق من بوينج حتى الآن.

وتقول بعض شركات الطيران الأفريقية، مثل الخطوط الجوية الكينية، إنها تعاني من تعطل رحلاتها بسبب النقص في قطع الغيار الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تسببت في قطع إمدادات التيتانيوم الروسي، وهو مكون مهم في مجال الطيران.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوط الجوية الإثيوبية تعاني أيضا من مثل هذا النقص في قطع الغيار.