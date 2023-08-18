العالم اليوم - "إيكواس": قواتنا مستعدة لدخول النيجر في أي وقت يصدر به الأمر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلن مفوض السلم والأمن في مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر "في أي وقت يصدر به الأمر".

وقال موسى في مؤتمر صحفي من أكرا، إن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي تدخل عسكري في النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وأكد أن قوات دول المجموعة "مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر"، لكن "لن نعلن عن ساعة التدخل".

ومع ذلك، قال موسى إن المجموعة لن تغلق باب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر.

وأضاف: "ما نريده هو عودة النظام الدستوري للنيجر وإطلاق سراح بازوم".