العالم اليوم - نيمار يصل إلى الرياض عشية تقديمه لاعباً للهلال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - وصل النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض الجمعة للانضمام الى نادي الهلال الذي سيقدمه رسمياً السبت إلى جماهيره، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، في آخر توقيع كبير للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

وحطت الطائرة التي كانت تقل المهاجم البرازيلي قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مطار الطيران الخاص في الرياض، حيث اسُتقبل اللاعب الذي وضع وشاحاً أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له.

وسيقيم الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا لتقديم نيمار مساء السبت قبيل مباراته في الجولة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في الرياض.

والثلاثاء، أعلن النادي الملقّب بـ"الزعيم"، تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأفاد مصدر في السعودية أنّ نيمار سينال راتبًا ضخمًا مقدّراً بـ"100 مليون يورو (109 مليون دولار) سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها دفعها الهلال لنادي باريس سان جرمان" كرسوم انتقال.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، الفرنسيين بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي).

كما سينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

وفي مقابلة نشرها الهلال مساء الأربعاء، قال نيمار "هدفي إسعاد جماهير الهلال وبلوغ القمة دائمًا وسأبذل كل جهدي مع الفريق".