العالم اليوم - تقارير: مقتل مشتبه به في هجوم بدمشق خلال مداهمة في بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - قالت وسائل إعلام لبنانية ومصدر أمني إن شابا سوريا مشتبها بضلوعه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق في يوليو أسفر عن مقتل ستة على الأقل فارق الحياة بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وذكر المصدر أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما وهو من منطقة التل السورية دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم.

وأضاف أن عناصر من جماعة حزب الله داهمت الموقع "خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة".

وذكر المصدر أنه جرى احتجاز اثنين من أقاربه.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت أن انفجار سيارة ملغومة على مشارف حي السيدة زينب جنوب دمشق يوم 27 يوليو أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وأعلن تنظيم داعش في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم.