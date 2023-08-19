العالم اليوم - بوتين يعقد اجتماعا مع قادة العملية الروسية في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 06:22 صباحاً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع كبار قادة الجيش في مقر العملية الروسية في أوكرانيا في مدينة روستوف في جنوب روسيا.

ولم تحدد الوكالة، نقلا عن بيان للكرملين، سببا للاجتماع

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بوتين يعقد اجتماعا مع قادة العملية الروسية في أوكرانيا .. في رعاية الله وحفظة