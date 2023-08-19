العالم اليوم - بعد قرار "إيكواس".. دولتان ترسلان طائرات حربية إلى النيجر

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار "إيكواس".. دولتان ترسلان طائرات حربية إلى النيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - بعد تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) استعدادها للتدخل في النيجر، أقدمت مالي وبوركينا فاسو على إرسال طائرات حربية إلى نيامي، وذلك ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري محتمل.

وسلط تقرير بثه التلفزيون الحكومي في النيجر الضوء على الجهود المشتركة لمالي وبوركينا فاسو لدعم قادة الانقلاب في النيجر ضد أي تدخل عسكري محتمل لقوة "إيكواس"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وجاء في التقرير: "مالي وبوركينا فاسو حولتا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر".

وأبرز أن الطائرات، التي تم إرسالها، هي مقاتلات من طراز سوبر توكانو.

وأصدرت بوركينا فاسو ومالي، في وقت سابق، بيانا لدعم النيجر ضد العملية العسكرية التي تخطط لها مجموعة إيكواس.

إيكواس مستعدة للتدخل