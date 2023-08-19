العالم اليوم - لهذه الأسباب.. النفط ينهي سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. النفط ينهي سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 11:21 صباحاً - صعدت أسعار النفط في ختام تداولات، الجمعة، بنحو واحد بالمئة، وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة، لكن الخامين القياسيين أنهيا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما في 2023 بسبب تزايد المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.

وتأتي المخاوف مدفوعة بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) للإمدادات، مما ساعد في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ يونيو. وارتفع خام برنت بنحو 18 بالمئة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 بالمئة خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 84.80 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 81.25 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع الخامان القياسيان، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأميركي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام.

لكن أسعار النفط انخفضت هذا الأسبوع بنحو اثنين بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ أدت الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد وقلصت شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وقال روب هاوورث المسؤول في يو.إس بنك لإدارة الثروات "لا يزال المستثمرون قلقين وسط تباطؤ النمو العالمي، والإمدادات العالمية التي لا تزال شحيحة".

وأضاف "من المرجح أن تظل الأسعار حبيسة نطاق ضيق في الوقت الحالي".