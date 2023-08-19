العالم اليوم - اليمن.. مقتل رجل بصاعقة رعدية بمحافظة المحويت

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. مقتل رجل بصاعقة رعدية بمحافظة المحويت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 11:21 صباحاً - توفي مواطن في محافظة المحويت، في ظل زيادة ضحايا الصواعق الرعدية بمختلف المحافظات اليمنية.

مصادر محلية قالت إن مواطنا يدعى "محمد حسن الحاج" توفي جراء إصابته بصاعقة رعدية، في قرية موفد بمديرية "حفاش" بمحافظة المحويت.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، في نشرتها عبر صفحتها في "فيسبوك"، من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد في عدد من المحافظات اليمنية.

ومنذ مارس الماضي، توفي وأصيب أكثر من 150 شخصا بصواعق رعدية بمختلف المحافظات وفقا لمنظمات المجتمع المدني، بالتزامن مع أمطار رعدية غزيرة تشهدها البلاد.