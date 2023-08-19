العالم اليوم - روسيا: حيدنا 150 عسكريا ودحرنا قوات أوكرانية على نهر دينبرو

انتم الان تتابعون خبر روسيا: حيدنا 150 عسكريا ودحرنا قوات أوكرانية على نهر دينبرو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 01:20 مساءً - كشف مصدر عسكري روسي، أن القوات الروسية قضت على قوة أوكرانية من 150 شخصا وطهرت الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون، من القوات الأوكرانية بشكل كامل.

وأوضح المصدر العسكري الروسي أن وحدات باشرت عملية تطهير للمنطقة، من القذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تمكنت من إحباط مجموعة من القوات الأوكرانية كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأوضحت: "قضت مجموعة ’قوات دنيبر‘ على مفرزة معادية قوامها نحو 150 شخصا كانت تحاول الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

وبحسب الدفاع الروسية، فإن مقاتلي مجموعة "دنيبر" سمحوا لمجموعات أوكرانية متقدمة تضم بشكل أساسي "مرتزقة"، الوصول إلى الشاطئ، ثم أطلقوا نيران المدفعية على الزوارق.

وأضافت: "تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعات العدو بالكامل، واستولت على عشرات الأسلحة والذخائر والمحطات الإذاعية والمعدات الأجنبية كجوائز تذكارية".

هذا وكشف المصدر ذاته، أن القوات الأوكرانية بعد أن فشلت في اختراق الضفة اليسرى، شرعت في قصف مناطق سكنية محاذية ردا على فشلها.

وأفاد مراسلنا بالتطورات التالية: