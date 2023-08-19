العالم اليوم - لهذا السبب التاريخي.. بريطانيا تبث نصف مباريات بريميرليغ فقط

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب التاريخي.. بريطانيا تبث نصف مباريات بريميرليغ فقط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 01:20 مساءً - بينما يستعد متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدة المتعة الكروية التي افتقدوها طوال الصيف، بمتابعة منافسات الدوري الأقوى يوم السبت، يعاني المشجعون داخل بريطانيا، من شاهدة المباريات، بسبب قانون "تاريخي".

السبت، يشهد البريميرليغ انطلاق 3 مباريات، بينها مباراة ليفربول وبورنموث المرتقبة، ولقاء "الحصان الأسود" برايتون أمام وولفرهامبتون، لكن هذه المباريات لن تبث في بريطانيا.

القانون الغريب

في بريطانيا، يمنع نقل المباريات على الهواء مباشرة، يوم السبت، بين الساعة 2:45 ظهرا وحتى 5:15 عصرا، بالتوقيت المحلي، بسبب قانون "التعتيم".

هذا القانون صدر قبل 60 عاما، بسبب مطالب رؤساء الأندية للبرلمان البريطاني، بحجب النقل التلفزيوني في هذا التوقيت، من أجل دفع المتابعين لحضور المباريات، وزيادة مدخول الأندية.

معاناة اليوم

الموسم الماضي، استمتع مشاهدو البريميرليغ بـ380 مباراة نقلت مباشرة، وهو عدد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شاهد البريطانيون 200 مباراة فقط، مما يعني 52 بالمئة من المباريات فقط.

السبب أن أغلب مباريات الجولة تقع ظهر السبت، وتحديدا الساعة 3:00، في وقت "التعتيم".

الجولة المقبلة، سيحرم المتابعون من مشاهدة 4 مباريات للبريميرليغ السبت، بينها لقاء أرسنال وفولهام، ولقاء مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست.

الدوري الإنجليزي الممتاز، في الأعوام الماضية، بدأ بوضع "مباريات القمة"، مساء الأحد، حتى لا تدخل في "وقت التعتيم".

انتقادات شرسة

كل موسم، تنهال الانتقادات على رابطة الدوري الإنجليزي، من الجماهير، بسبب هذا القانون، الذي يحرم الملايين في بريطانيا من متابعة أنديتهم مباشرة.

ويلجأ البعض في بريطانيا لطرق "غير قانونية"، للحصول على بث مباشر للمباريات، من مناطق أخرى في العالم.