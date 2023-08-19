العالم اليوم - المغرب: ينفي "ترشحه" للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 02:18 مساءً - نفت وزارة الخارجية المغربية، السبت، معلومات بشأن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم "بريكس/إفريقيا"، المرتقب عقده يوم 24 أغسطس بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب إفريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا بالنسبة للمملكة المغربية".

وأوضح المصدر أن "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية"، مبرزا أن "المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية".

وشدد على أن "المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية".