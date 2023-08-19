موسكو تعلن تعرض قاعدة جوية عسكرية لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 04:27 مساءً - ذكرت موسكو أن قاعدة جوية عسكرية في شمال غرب روسيا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية حاولت إسقاط طائرة مسيرة فوق الموقع، في منطقة "نوفجورود" صباح اليوم السبت.

وبعد ذلك، نشب حريق في المطار، مما تسبب في إلحاق الضرر بإحدى الطائرات. ولم يصب أحد.

ولا يمكن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل. ولم يكن هناك أي رد فعل رسمي من كييف.

يشار إلى أن روسيا تشن حربا شاملة ضد أوكرانيا المجاورة، منذ حوالي عام ونصف الآن. وكانت هناك سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية مؤخرا.