العالم اليوم - مقتل إسرائيليين بهجوم إطلاق نار في بلدة حوارة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 05:18 مساءً - أشارت مصادر إسرائيلية إلى مقتل إسرائيليين إثنين، في هجوم إطلاق نار في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في فلسطين، السبت.

وقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما ورجل يبلغ من العمر 29 عاما، متأثران بجروح أصيبا بها بعد إطلاق نار من سيارة مارة أثناء وجودهم في مغسلة سيارات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "تمّ تنفيذ ما يشتبه بأنّه هجوم استهدف عدداً من المدنيّين الإسرائيليّين في منطقة بلدة حوارة" قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى "مقتل مدنيَّين إسرائيَّليين اثنين" في الهجوم، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية قالت، في وقت سابق اليوم السبت، إنها تعمل على إنعاش شخصين أطلق عليهما رصاص بالقرب من بلدة حوارة الفلسطينية.

في نفس اليوم.. وفاة فلسطيني

وفي نفس اليوم، توفي شاب فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية، بحسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء ومسؤول صحّي.

وقالت وفا إنّ محمد أبو عصب (19 عاما) "بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة الأربعاء الماضي" وتوفي السبت متأثرا بجروحه، وفق وكالة "وفا" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الشاب أُصيب خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعدما تسلّلت قوة من الإسرائيليين إلى المخيّم وحاصرت منزلا.

وقال مسؤول في مستشفى النجاح في نابلس لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ أبو عصب وهو من سكان مخيم بلاطة توفي "نتيجة جروح أصيب بها فجر الأربعاء الماضي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيّم".