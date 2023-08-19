العالم اليوم - وصول وفد من إيكواس إلى النيجر لنقل "الرسالة الأخيرة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 06:22 مساءً - وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي، السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة في النيجر، إثر انقلاب على الرئيس محمد بازوم، بحسب ما أفادت مصادر مقرّبة من المنظمة الإقليمية.

وقالت المصادر إنّ طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي قرابة الساعة 13:00 (12:00 ت غ)، وذلك غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول إيكواس جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

ويرأس الوفد الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، الذي زار نيامي يوم 3 أغسطس، لكنّه لم يلتق بالرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، ولا بالرئيس المحتجز.

وأكّد مصدر مقرّب من "إيكواس" أنّ الوفد يريد نقل "رسالة حازمة" إلى العسكريين في نيامي، ولقاء الرئيس بازوم الذي ما يزال محتجزاً.

وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن هدف هذه البعثة هو "الاستمرار في اتّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر.

وتوازياً، أعلنت "إيكواس" أنّها "مستعدة للتدخل" العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

وقال موسى عقب اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إيكواس" استمرّ يومين: "نحن مستعدون للتدخل بمجرد إصدار الأمر. كما تم تحديد يوم التدخل".