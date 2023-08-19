مصرع 3 أشخاص فى حريق بمبنى سكنى فى شمال شرق باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 06:29 مساءً - اندلع حريق كبير في مبنى سكني في بلدة "إيل سان دون" (سين سان دوني) شمال شرق العاصمة الفرنسية باريس، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، حسبما أفادت السبت مديرية أمن سين سان دوني.

ووفقا لتقرير صادر عن النيابة، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، بعد أن قاموا بالقذف من النافذة هربا من الحريق، كما أصيب العديد من الأشخاص. وقال متحدث باسم رجال الاطفاء ان اثنين من رجال الاطفاء نقلوا الى المستشفى لكن حالتهم مستقرة.

وقال رجال الإطفاء في باريس إن الحريق بدأ من شقة تقع في الطابق التاسع (من أصل 11) من المبنى الواقع في بلدة إيل سان دوني.

تم السيطرة على الحريق بعد إرسال 60 عربة إطفاء وحشد 195 من رجال الإطفاء وأقامت الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا مع نشر جهاز كبير من أفراد الإنقاذ.

كما قامت البلدية بإنشاء مركز استقبال لقاطني المبنى في صالة للالعاب الرياضية.

وباشرت الشرطة القضائية التحقيق في هذا الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وفقا لمديرية الأمن التي أوضحت عدم توفر معلومات دقيقة عن مصدر الحريق في الوقت الحالي.