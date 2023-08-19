ظهور متحوّرة جديدة من كوفيد-19

ظهور متحوّرة جديدة من كوفيد-19أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قيامها بالمراقبة عن كثب لمتحوّرة جديدة من كوفيد-19 رغم أن التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد.

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة "ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دوراً أساسياً في دخول الفيروس خلايا الإنسان.

وأشارت المنظمة وفقاً للتقارير الى انها رصدت هذه المتحوّرة الجديدة حتى الان في الدنمارك والولايات المتحدة وفلسطين المحتلة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

وقال أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن فرانسوا بالو، إن الاهتمام الذي تثيره المتحورة الجديدة له مبررات.

وأضاف بالو في تعليق نُشر الليلة الماضية ان "سلالة بي أيه.86.2 هي أبرز سلالات سارس-كوف-2 في العالم منذ ظهور أوميكرون"، في إشارة إلى المتحورة التي أدت إلى ازدياد الإصابات عالمياً بشكل كبير في شتاء العام 2022م.

وأوضح انه "خلال الأسابيع المقبلة، سنرى مدى تأثير بي أيه.86.2 مقارنة بطفرات أوميكرون الأخرى".

وشدد على أنه حتى لو تسببت بي أيه.86.2 في ارتفاع كبير بعدد الإصابات، "فإننا لا نتوقع أن نشهد مستويات من المرض الشديد والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقًا خلال فترة الوباء عندما انتشرت متحورات ألفا ودلتا وأوميكرون".