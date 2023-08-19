العالم اليوم - زفاف يتحول إلى مأتم.. تفاصيل قصة عروس طرابلس

انتم الان تتابعون خبر زفاف يتحول إلى مأتم.. تفاصيل قصة عروس طرابلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 10:20 مساءً - تحول حفل زفاف إلى ليلة دامية، في لبنان، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".

ماذا حصل في طرابلس؟

العروس "انهارت بفستانها الأبيض" وسط الشارع، على حد وصف أحد الشهود، الذي شرح المشهد المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث تفاصيل الواقعة:

لدى نزول العروس من منزل ذوييها وأثناء وصول فرقة الزفة المسؤولة على إدارة الاحتفال في الشارع، حيث مبنى العروس السكني، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها.

رفض في هذه اللحظات شقيق العريس ما طلبه شقيق العروس فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار.

تطوّر لاحقا الأمر الى إطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل، وهو شقيق العروس، ويدعى مؤمن البيروتي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد انهيار العروس التي بكت شقيقها في فستانها الأبيض رافضة الواقع الصعب الذي حصل وسط انتقادات واسعة لخطورة السلاح المتفلت في الشارع اللبناني.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر أمنية أن القوى الأمنية طوقت المنطقة وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة.

وخيّم على منطقة أبي سمراء الحزن الذي "حول الزفاف إلى مأتم"، وسط معلومات عن أشخاص متوارية عن الأنظار وتخوف من تطور الإشكال.

وتشهد مدينة طرابلس انتشارا واسعا للسلاح المتفلت بين الشبان مما يسبب المشاكل وحالات القتل.