العالم اليوم - ثنائية مارتينيز تهدي إنتر ميلان الفوز على مونزا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين ليفوز إنتر ميلان 2-صفر على مونزا في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر بهدف مبكر بعدما أرسل دينزل دمفريس تمريرة منخفضة نحو مارتينيز الذي هز الشباك بنجاح في الدقيقة السابعة. لكن مونزا كان الأكثر استحواذا على الكرة وسط تراجع من فريق المدرب سيموني إنزاجي دون مبرر. وجاءت أخطر فرصة لفريق مونزا عندما وضع يان زومر حارس إنتر كرة في طريق جيورجوس كيرياكوبولوس لاعب مونزا لكن هاكان شالهان أوغلو تصدى لمحاولة المدافع اليوناني في الدقيقة 48. وواصل مونزا محاولاته لإدراك التعادل لكن مارتينيز حسم الأمور بعدما استغل تمريرة عرضية من ماركو أرناوتوفيتش وسجل الهدف الثاني في استاد سان جيرو.

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