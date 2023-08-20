العالم اليوم - هدف ألفاريز يمنح سيتي الفوز على نيوكاسل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - سجل خوليان ألفاريز هدفا رائعا ليقود مانشستر سيتي للفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في أول مباراة لحامل اللقب بملعبه في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليكلل أمسية الاحتفال بثلاثية الموسم الماضي في استاد الاتحاد.

وبعد سيطرة أصحاب الضيافة على الكرة في أول نصف ساعة كسر الأرجنتيني ألفاريز التعادل في الدقيقة 31 حين تسلم تمريرة فيل فودن وسدد بقوة في شباك الحارس نيك بوب.

وضغط نيوكاسل في الشوط الثاني لكن سيتي نال أفضل الفرص، وأخفق مهاجمه إرلينج هالاند على غير العادة في هز الشباك رغم كثرة المحاولات من صناعة فودن.

وكثف نيوكاسل هجماته في آخر ربع ساعة لكنه عانى للوصول لمرمى سيتي الذي حقق فوزه الثاني في بداية الدوري.