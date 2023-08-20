العالم اليوم - الصربي ميتروفيتش هلالي حتى 2026

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - تعاقد نادي الهلال السعودي رسميًا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق، حسب ما اكدّ النادي السعودي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "اكس" (تويتر سابقًا) عن ضم المهاجم الصربي من خلال بث فيديو تقديمي للاعب.

ونشر صوراً للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق "ميتروفيتش هلاليًا حتى 2026" و"ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا".

وأفاد الهلال أنّ التوقيع حصل في العاصمة الفرنسية باريس.

وسبق لمدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا أن صرح عقب خسارة فريقه في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام برنتفورد السبت صفر-3، بأنّ ميتروفيتش سيغادر نادي غرب لندن.

وذكرت تقارير صحافية أنّ نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 58 مليون دولار أميركي للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عامًا.

وقال سيلفا للصحافيين "إنه في طريقه لمغادرة النادي. تلقيت معلومات من النادي بعد المباراة".

وتابع "كلا الناديين توصلا إلى اتفاق والآن هذه هي اللحظة التي تكون فيها نهاية ميتروفيتش في نادينا".

وسينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال وفي طليعتهم البرازيلي نيمار، السنغالي خاليدو كوليبالي، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي الآخر مالكوم.

إنجازات ميتروفيتش