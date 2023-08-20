العالم اليوم - إجلاء 30 ألف شخص غربي كندا بسبب حرائق الغابات

انتم الان تتابعون خبر إجلاء 30 ألف شخص غربي كندا بسبب حرائق الغابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر السبت بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون اقليميون السبت، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال بوين ما وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إجلاء 30 ألف شخص غربي كندا بسبب حرائق الغابات .. في رعاية الله وحفظة