العالم اليوم - بيرو.. مقتل 13 على الأقل جراء سقوط حافلة في هاوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 07:24 صباحاً - قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب نحو 5 آخرين بجروح خطيرة، السبت، في البيرو جراء سقوط حافلة في هاوية على طريق في جبال الأنديز، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

وقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل نحو 50 راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما.

الحافلة سقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.

قال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا و5 إصابات خطرة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

حضرت الشرطة وإطفائيون لانتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال. ونقل المصابون بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو. يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في البيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة وسوء صيانة الطرق.

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