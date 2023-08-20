العالم اليوم - ميسي يقود إنتر ميامي للقبه الأول بكأس الرابطتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 08:22 صباحاً - سجل ليونيل ميسي هدفه العاشر في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم، ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي بعد التفوق بركلات الترجيح على مضيفه ناشفيل 10-9 في النهائي، اليوم الأحد.

احتفل ميسي مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب على الأراضي الأميركية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.

نفذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح ليحسم البطولة، التي تجمع 47 فريقا من الدوري الأميركي والمكسيكي، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل إليوت بيناكيو.

وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية.

تعادل فافا بيكوت لناشفيل من ضربة رأس منخفضة بعد ركلة ركنية. وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة. وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي.

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