رئيس الوزراء: مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:29 صباحاً - قال أنوار الحق كاكار رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال اليوم الأحد على منصة إكس إن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

يذكر أن مسلحين أيضا كانوا قد هاجموا رتلا عسكريا باكستانيا بالقرب من ميناء جودار الاستراتيجي بجنوب غرب البلاد الأحد الماضي في أثناء مرافقته لمواطنين صينيين إلى أحد مشاريع البناء.