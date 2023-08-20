13 قتيلا جراء سقوط حافلة في هاوية في بيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:29 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 5 آخرين بجروح خطرة السبت، في بيرو عندما سقطت حافلة في هاوية على طريق في جبال الأنديز، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل قرابة خمسين راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما وسقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.

وقال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا وخمس إصابات خطرة.

وحضرت الشرطة وإطفائيون لانتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال. ونقل المصابون بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو.

حوادث الطرق شائعة في بيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة وسوء صيانة الطرق.