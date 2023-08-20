العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض "مسيرة" في سماء غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه تمكن من اعتراض "قطعة جوية مسيرة" في سماء قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: رصدت قبل قليل قطعة جوية مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي. لم تخترق المسيرة داخل الأراضي الإسرائيلية.

تمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ اقلاعها.

قام أفراد "القبة الحديدية" باعتراض المسيرة بالنجاح. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة "لم تشكل تهديدًا على سكان منطقة غلاف غزة"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الانذارات وفق السياسة المتبعة.

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