العالم اليوم - روسيا تزيد حيازتها من الذهب إلى 75 مليون أونصة خلال يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 12:22 مساءً - ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب في روسيا الشهر الماضي بحوالي 2 بالمئة إلى 145.783 مليار دولار مقارنة بـ 142.915 مليار دولار تم تسجيلها في الأول من الشهر نفسه.

وكشفت بيانات "البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطيات الذهب بلغت بحلول الأول من أغسطس الجاري 74.9 مليون أونصة (2329.65 طن).

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في احتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر أغسطس الحالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار.

وكانت احتياطيات روسيا الدولية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022 لتبلغ حينها (643.2 مليار دولار)، وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نفس الشهر.

وأعلن المركزي الروسي أنّه سيتوقّف عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية حتى نهاية العام الحالي، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس 2022.