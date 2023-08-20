زيمبابوي تستعد لإجراء انتخابات عامة الأربعاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 04:27 مساءً - تستعد زيمبابوي الأربعاء المقبل 23 أغسطس، لإجراء الانتخابات العامّة التي يترقّب الناخبون منذ أشهر عدّة تحديد موعدها. وكانت نشرت الجريدة الرسمية مرسوم أنّ الرئيس إيمرسون منانجاجوا "حدّد يوم 23 غسطس 2023 موعداً للانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية وانتخابات أعضاء المجالس المحلية".

وجاء نشر هذا المرسوم غداة اتّهام زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا الرئيس المنتهية ولايته بالتسويف في عدم تحديد موعد للانتخابات. وفى مقدمة المرشحين في الانتخابات الرئيس إيمرسون منانجاجوا(80 عاماً) ، وزعيم تحالف المعارضة نيلسون تشاميسا (45 عاماً)، وسيسعى خلالها الرئيس المنتهية ولايته للفوز بولاية ثانية.

ويتّهم حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" المعارض حزب "زانو-بي إف" الحاكم بقمع أنصاره. وإثر الإعلان عن موعد الانتخابات، حضّ حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" في تغريدة على تويتر الناخبين على التوجّه إلى صناديق الاقتراع من أجل "أداء دورهم في بناء مستقبل البلاد".

ويمسك حزب "زانو-بي إف" بالسلطة في زيمبابوي منذ استقلالها في 1980. وكانت أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، عن تطلع بلادها إلى انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي.

ودعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية - في تصريح عبر وسائل الإعلام الأمريكية - إلى انتخابات منفتحة ومشاركة واسعة من جانب القوى السياسية في البلاد. وأكدت أن انتخابات حرة ونزيهة سيكون أمرا ملحا لتعزيز السلام والازدهار في زيمبابوي وخلق نظام ديمقراطي يحترم الجميع بغض النظر عن العرق والدين وأن يعامل الجميع على قدم المساواة وأن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في تحديد مستقبل بلدهم.