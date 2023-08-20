ذا هيل: طائرات إف 16 تقدم أملا جديدا لأوكرانيا فى أرض المعركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 04:27 مساءً - قالت صحيفة "ذا هيل" إن موافقة الولايات المتحدة على نقل طائرات إف 16 من هولندا والدنمارك يقدم تفاؤلاً بشأن وصول الطائرات الحربية المتطورة إلى أرض المعركة لمنح كييف دفعة فى الحرب التى أصابها الجمود إلى حد كبير.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد منح المسئولون فى الدنمارك وهولندا الموافقة على تسليم الطائرة، وتسريع الطريق أمام تسليم الطائرات لأوكرانيا بعد أن أتم الطيارون برنامج تدريب.

ولم يتضح بعد الوقت الذى ستستغرقه وصول الطائرات ودخولها نطاق التشغيل الكامل. إلا أنه من المتوقع أن يبدأ التدريب والتحويل فى غضون أشهر قليلة كحد أدنى، بعد أن ينتهى هجوم أوكرانيا المضاد على الأرجح.

ورأت الصحيفة أنه مع ذلك، فإن الموافقة تمثل خطوة هامة للأمام لكييف، ويقول المحللون إن الطائرة ستساعد قوات أوكرانيا فى حرب الاستنزاف الطاحنة ضد روسيا بصرف النظر على موعد تحليقها فى السماء.

وقال برادلى بومان، المدير بمركز القوة العسكرية والسياسية فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن جلب الطائرة الجديدة للقوة الجوية واستداماتها أصعب مما قد يبدو.

وتابع، أنه أمر صعب ويستهلك الوقت ويحتاج لموارد، هذا حقيقى. وأضاف: لأمر الحقيقى فعلا هو أن أوكرانيا رائعة بشكل لا يصدق فى التعلم بسرعة. ولا يوجد شىء مثل الغزو البرى الأكبر فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لتركيز عقل المرء وإعطاء إحساسا بالدفاع فى الوقت الذى تدافع عن بلدك ومنزل وعائلتك ضد غزو غير مبرر.

ويتوقف موعد التسليم على مدى السرعة التى يمكن للطيارين الأوكرانيين تعلم قيادة الطائرة با بعد أن بداو برنامجا تدريبيا هذا الشر يستضيفه 11 من الدول الحليفة فى أوروبا.