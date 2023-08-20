العالم اليوم - الدفاع الروسية: مقتل 900 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 05:17 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: صدت القوات الروسية 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا.

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

في زابوريجيا، صدت القوات الروسية 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلا.

على محور كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيّا. في محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة. في اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا.

دمرت القوات الروسية مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك.

على محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا.

سقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي. كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.

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