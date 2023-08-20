العالم اليوم - معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة وسط ترقب لندوة جاكسون هول

انتم الان تتابعون خبر معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة وسط ترقب لندوة جاكسون هول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 05:17 مساءً - أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع الأحد على خلفية ارتفاع أسعار النفط في جلسة الجمعة، رغم أن المكاسب كانت محدودة، فيما يترقب المستثمرون خطابا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستنباط مزيد من الدلائل عن موقف السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسعودية 0.4 بالمئة بقيادة ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات 1.7 بالمئة وسهم بنك الرياض 1.8 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط، وهي من المحفزات الرئيسية للأسواق المالية في الخليج، بنحو واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع إنتاج الخام الأميركي، مما قد يزيد من شح العرض المتوقع خلال بقية هذا العام.

سيتابع المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة في جاكسون هول، بحثا عن أدلة عن توقعات أسعار الفائدة.

تميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى اتباع حركة سعر الفائدة الاتحادية، إذ ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار. والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة عملات تشمل الدولار.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأحد على انخفاض مؤشرها العام 24 نقطة ليبلغ مستوى 7099.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.3 بالمئة. وتم تداول 113 مليون سهم عبر 6705 صفقات نقدية بقيمة 22.6 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار).

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة، مع ارتفاع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، محتكرة صناعة التبغ، 2.9 بالمئة.