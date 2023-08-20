الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 850 جنديا أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 05:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 850 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوروجيه وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إن القوات الروسية صدت 8 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، ووتم القضاء على 60 عسكريا.

وأضافت أن القوات الروسية صدت 8 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه وكبدتها خسائر بلغت 135 جنديا، مشيرة الى أنه تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمان.

وفي محور خيرسون ذكرت الوزارة أن القوات الروسية قضت على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة، كما صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح بلغت 280 جنديا في دونيتسك.

وفي اتجاه جنوبي دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على 130 جنديا، كما سقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.