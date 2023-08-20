قوات الاحتلال تقتحم منزل محافظ القدس
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وبحسب وكالة (سما) الفلسطينية، أفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من شرطة العدو اقتحمت منزل المحافظ غيث للتأكد من وجوده داخله، في ظل سياسة الحبس المنزلي التي تفرضها قوات الاحتلال عليه منذ سنوات.
تواصل حكومة العدو الفاشية حربها على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، عبر سياسة الاقتحام والهدم والتهجير والتضييق ومنع البناء.
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