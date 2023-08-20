العالم اليوم - بالفيديو.. "نداء" مصور مصري ينقذ النصر السعودي من هدف مبكر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 07:24 مساءً - أنقذ المصور الرياضي محمود إبراهيم، حارس مرمى النصر السعودي وليد عبدالله، من خطأ فادح في اللحظات الأولى من عمر المباراة التي جمعت فريقه مع نادي التعاون في الجولة الثانية بالدوري السعودي.
وانتشر مقطع مصور من ملعب المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح صراخ المصور الثلاثيني موجها حديثه إلى حارس النصر حتى ينتبه لانطلاق اللقاء واقتراب الكرة من مرماه وضرورة التركيز قبل أن تسكن شباكه.
ويروي إبراهيم لموقع "دوت الخليج" كواليس تواجده بالقرب من حارس النصر وتفاصيل الموقف الطريف قائلا:
- أعمل منذ سنوات عديدة في المجال الرياضي، وخلال الأعوام الماضية تفرغت لصناعة محتوى من داخل البطولات الكبرى في كرة القدم، حتى يتسنى للجمهور الاقتراب من أجواء الملاعب واللحظات البارزة بين اللاعبين خلال المباريات.
- تواجدت في السعودية مع انطلاق البطولة العربية وقمت بتغطية العديد من المباريات المهمة حتى مواجهة النهائي بين فريقي النصر والهلال وعقب انتهاء التجربة قررت الاستمرار داخل المملكة لنقل كواليس الدوري السعودي.
- نجحت في إتمام كافة الإجراءات المطلوبة من أجل التواجد في المنطقة المخصصة للمصورين في ملاعب السعودية، واخترت تغطية مباراة النصر والتعاون، وتواجدت قبل بداية اللقاء خلف مرمى وليد عبدالله حارس "العالمي".
- انهمكت في تصوير لقطات من داخل الملعب، وعند انطلاق صافرة الحكم لبدء المباراة فوجئت بعدم انتباه الحارس للأمر حيث كان يتوجه ناحية مرماه، صرخت بصوت عالي "يا وليد الماتش بدأ" كررت هتافي لعدة مرات دون أن يسمعني بينما تقترب الكرة من مرماه.
- استكملت في المناداة على حارس مرمى النصر، حتى ألتفت أخيرا نحو الملعب ونجح في استلام الكرة والسيطرة عليها ومنحها إلى أقرب المدافعين بينما علت ضحكاتي بسبب الموقف الطريف.
- المشاهد المصورة جميعها عفوية لم تكن مقصودة، كنت أقوم قبلها بلحظات بتصوير مشاهد للمشجعين وأجواء الملعب، فقمت بتسجيل ما جرى مع وليد عبدالله دون أن أدري، وعند عودتي إلى البيت ومراجعة كافة اللقطات فوجئت بوجود تلك اللحظات.
- قمت بنشر المقطع المصور على صفحاتي الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ولم أتوقع انتشارها بهذه الصورة الواسعة، وفوجئت خلال ساعات قليلة بعدد ضخم من المشاهدات وانتقال الفيديو إلى الكثير من الصفحات المهتمة بالرياضة وخاصة الدوري السعودي.
وخسر النصر مباراته أمام التعاون بهدفين مقابل لا شيء، وهي الهزيمة الثانية بعد إخفاقه في اللقاء الأول أمام الاتفاق باستقبال هدفين من المنافس، ليقبع في المركز الـ 15 بالدوري السعودي، وسط حالة من الحزن بين مشجعي الفريق.
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