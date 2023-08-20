العالم اليوم - بالفيديو.. بيع شقة "لكلب" تثير ضجة في إيران

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. بيع شقة "لكلب" تثير ضجة في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 08:22 مساءً - أوقفت الشرطة الإيرانية، وفق ما أعلنت الأحد، مدير وكالة عقارية بتهمة "تقويض القيم الأخلاقية"، والسبب، بيعه شقة لكلب.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته وكالة الانباء المحلية "إسنا" أنها فتحت تحقيقا "بعد نشر مقطع فيديو يُظهر توقيع وكالة عقارية في غرب طهران عقد بيع شقة لكلب".

ويُظهر مقطع الفيديو الذي سرعان ما انتشر على الشبكات الاجتماعية زوجين يعلنان بيع شقة لكلبهما تشيستر لعدم وجود وريث لهما.

وبدا الكلب الأبيض الصغير الذي كان واقفا على مكتب الوكيل العقاري، يوقع العقد بمساعدة المرأة من خلال البصم عليه بمخلبه.

ونقل موقع " ميزان أونلاين" التابع للقضاء عن نائب المدعي العام في طهران رضا طبر قوله إن "الشرطة اوقفت صباح السبت رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية".

وأضاف أن "لا سند قانونيا للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية"، متهما رئيسها بـ "الرغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع".