اليونان.. إجلاء المزيد من القرى عقب اندلاع حريق غابات جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:29 مساءً - أخلت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أربع قرى إضافية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي تسببت بتدمير عدد من المنازل نهاية الأسبوع الماضي.

وأسهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وسط تحذيرات السلطات اليونانية من خطر نشوب حريق ضخم، غدا الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي البلاد.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف رجال الإطفاء أو المدنيين جراء الحريق الذي نشب بالقرب من بلدة الكسندروبوليس، وتسبب بإجلاء ثماني قرى محيطة بها أمس السبت.

وذكرت السلطات المحلية أن الحرائق تسببت بتضرر نحو 12 منزلا بشكل كبير في قريتين تم إخلاؤهما، بالإضافة إلى كنيسة، ما دفع السلطات لإغلاق أجزاء من الطريق السريع الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، حيث تسبب الدخان في ضعف الرؤية، بينما نصحت سكان ألكسندروبوليس بإبقاء نوافذهم مغلقة.

وفي ذات السياق، قال وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء وطواقم الشرطة والجيش ومجموعة من المتطوعين "يخوضون معركة ضارية في مجابهة الحرائق" في ألكساندروبوليس، ودعا إلى توخي الحذر الشديد في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين.