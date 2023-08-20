تظاهر الآلاف في نيامي رافعين أعلام روسيا والنيجر تأييدا للمجلس العسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 09:29 مساءً - تظاهر آلاف المواطنين في شوارع نيامي عاصمة النيجر ورددوا شعارات مناهضة لفرنسا ولوّحوا بأعلام روسيا والنيجر، تعبيرا عن تأييدهم للمجلس العسكري.

ونظمت هذه الحملة "حركة الوعي الوطني" الاجتماعية في النيجر.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

المصدر: "نوفوستي"