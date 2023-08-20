العالم اليوم - فيديو.. إحراق سيارة إسرائيلي داخل قرية في رام الله

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إحراق سيارة إسرائيلي داخل قرية في رام الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 10:20 مساءً - أشعل شبان فلسطينيون، مساء الأحد، النيران بمركبة إسرائيلي قرب ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية أن مستوطنا دخل إلى قرية ترمسعيا برام الله، حيث قام فلسطينيون بمهاجمته وإحراق مركبته، بينما توجه الجيش الإسرائيلي إلى المكان لإنقاذه.

ولاحقا قالت مصادر إسرائيلية إنه تم تخليص المواطن الإسرائيلي الذي دخل إلى قرية ترمسعيا، وهو مصاب بجراح طفيفة.

وأظهر فيديو للواقعة سيارة المواطن الإسرائيلي وهي محترقة بالكامل.