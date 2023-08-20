العالم اليوم - إنجاز عربي وعقدة وتمرد انتهى بتتويج.. مونديال السيدات الأفضل

انتم الان تتابعون خبر إنجاز عربي وعقدة وتمرد انتهى بتتويج.. مونديال السيدات الأفضل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 11:18 مساءً - انتهت منافسات كأس العالم للسيدات التاسعة في التاريخ، والتي استضافتها أستراليا ونيوزيلاندا، بتتويج منتخب إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ.

وأعلن مونديال السيدات عن بطل جديد، حيث تمتلك سيدات الولايات المتحدة الرقم القياسي للتتويج باللقب العالمي 4 مرات، ثم ألمانيا مرتين، واليابان والنرويج مرة وحيدة، قبل أن تنضم إليهن سيدات إسبانيا.

وكشف المونديال عن عدد من الأرقام والأحداث الاستثنائية:

توج منتخب إسبانيا باللقب بعد عام من تمرد 15 لاعبة على مدرب المنتخب خورخي فيلدا، بسبب ما وصفوه بـ"أسباب صحية وعاطفية".

تضامن الاتحاد الإسباني مع المدرب وهدد اللاعبات بالإيقاف، وانسحبت 12 لاعبة من المشاركة، بينما عادت 3 لاعبات عن قرارهن.

حصلت اللاعبة الإسبانية الشابة سلمى بارالويلو على جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، إذ سجلت هدفين في ربع النهائي ونصف النهائي لتقود بلادها للظهور في المباراة النهائية.

سلمى بارالويلو صاحبة الأصول من غينيا الإستوائية بدأت حياتها كلاعبة ألعاب قوى، قبل أن تتحول لكرة القدم وتقود فتيات إسبانيا للتتويج ببطولة أوروبا تحت 17 عاما عام 2018.