العالم اليوم - زلزال يضرب كاليفورنيا.. وتسجيل عدة هزات ارتدادية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية شمالي لوس أنجلوس يوم الأحد ليهز معظم أنحاء المنطقة، فيما يتأهب السكان لوصول العاصفة المدارية "هيلاري".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات. ووقع الزلزال في الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا. وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة. وقال المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي)، إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال. وهطلت الأمطار على أنحاء جنوب كاليفورنيا يوم الأحد مع تحرك العاصفة هيلاري نحو الولاية بعد اجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت سابق.

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