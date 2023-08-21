العالم اليوم - ترامب: لن أشارك في مناظرات الحزب الجمهوري لهذه الأسباب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أكّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء.

واعتبر ترامب أن الأميركيين يعرفونه جيدا، مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

وفي رسالة على منصته "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بما وصفه بأنه سجل ناجح جدا حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وبيّن ترامب "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسية الناجحة التي شَغَلتُها، مع استقلالية للطاقة، وحدود وجيش قويين، وتخفيضات ضريبية هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيا، وأكثر من ذلك بكثير. لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وحصل ترامب في أحدث استطلاع لرويترز-إبسوس هذا الشهر على 47 بالمئة من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو إلى 13 بالمئة فقط.

ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب يوم الأربعاء إلى 10 بالمئة في هذا الاستطلاع.

سيناتور جمهوري يهاجم ترامب: عليه الانسحاب من السباق لنيل ترشيح الحزب

• قال السيناتور البارز بيل كاسيدي يوم الأحد إن على ترامب الانسحاب من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

• أضاف كاسيدي أن ترامب لن يكون بوسعه الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

• كاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021.

• وصف كاسيدي قضية الوثائق الاتحادية ضد ترامب بأنها "ضربة قاضية تقريبا" وحذر من أن الناخبين لن يختاروا مدانا بارتكاب جريمة رئيسا لهم.

• ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي لشبكة (سي.إن.إن) "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له. أعني، أنت فقط تسألني عن رأيي. لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليا فإنه سيخسر أمام جو بايدن".

• أوضح كاسيدي: "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة. وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن لكن لا أعتقد أن الأميركيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".