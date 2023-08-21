العالم اليوم - خبر وفاة عادل إمام.. نفي عائلي ومهني للشائعة

انتم الان تتابعون خبر خبر وفاة عادل إمام.. نفي عائلي ومهني للشائعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 05:29 صباحاً - نقلت وسائل إعلام مصرية عن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، تصريحات تتعلق بالوضع الصحي للنجم عادل إمام.

ونقل موقع "صدى البلد" عن أشرف زكي قوله: "على مسؤوليتي الشخصية.. الراجل كويس وزي الفل"، وذلك ردا على شائعة وفاة عادل إمام.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية ردا على سؤال يتعلق بعدم تصوير فيديو لإمام لطمأنة جمهوره: "لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية".

موقع "القاهرة 24" نقل عن زكي قوله إن "الزعيم" على قيد الحياة وبصحة جيدة، لافتا إلى أنه إذا كان خبر وفاته صحيحا كان سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والإعلان عن الخبر للجميع.

من جانبه نقل موقع "المصري اليوم" عن المنتج عصام إمام، شقيق النجم عادل، قوله إن "الزعيم عادل إمام بصحة جيدة وما يتداول من شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأوضح عصام أن "الأسرة تعبت وضجرت من كثرة الشائعات التي تكتب عن الزعيم كل فترة. والله العظيم الزعيم زي الفل".